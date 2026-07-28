Вашингтон може розтягнути допомогу Україні на $400 млн до 2029 року

Частина законодавців вважає, що постачання мають відбуватися значно швидше.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгресу, що не планує завершити використання 400 мільйонів доларів, виділених на підтримку України, раніше 2029 фінансового року.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За даними агентства, Пентагон передав законодавцям план витрат, згідно з яким кошти мають виділятися протягом 2026 фінансового року, а остаточні поставки допомоги можуть завершитися лише до 30 вересня 2029 року.

Джерела Reuters зазначають, що через два місяці після надсилання плану частина коштів досі не була виділена і не закріплена у відповідних контрактах. Це викликало невдоволення серед деяких членів Конгресу, які вважають темпи надання допомоги надто повільними на тлі війни росії проти України.

Очікується, що під час зустрічі у Білому домі Володимир Зеленський закликатиме Дональда Трампа пришвидшити постачання засобів протиповітряної оборони та укласти угоду щодо виробництва безпілотників.

Після цього український президент має зустрітися з усіма 100 сенаторами США у Капітолії, де, ймовірно, також обговорюватиметься питання підтримки України.

Виділені Конгресом 400 мільйонів доларів мають бути спрямовані на розвиток оборонних можливостей України, зокрема закупівлю обладнання, підготовку військових та послуги для Збройних сил України.