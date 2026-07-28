США не можуть наздогнати Україну у виробництві дронів – Reuters

Для порівняння, американська програма передбачає закупівлю менш ніж 200 тисяч безпілотників.

Сполучені Штати значно відстають від України у виробництві безпілотників, попри масштабні інвестиції та запуск спеціальної програми Пентагону.

В американському оборонному відомстві визнають, що країна лише перебуває на початковому етапі створення власної потужної індустрії дронів, повідомляє агенція Reuters.

Як зазначає агентство, заступник директора та головний операційний директор Підрозділу оборонних інновацій Пентагону Тревіс Метц, який керує програмою Drone Dominance, заявив, що цього року Україна може виготовити від 6 до 7 мільйонів FPV-дронів, або близько 500 тисяч щомісяця.

Для порівняння, у межах американської програми вартістю 1,1 мільярда доларів до лютого планують замовити трохи менше ніж 200 тисяч безпілотників.

"Набагато складніше пройти шлях від нуля до 200 тисяч", – пояснив Метц, зазначивши, що після створення виробничої бази масштабування випуску дронів стане значно простішим.

Водночас Пентагон посилив вимоги до виробництва військових безпілотників. Відтепер вони мають виготовлятися переважно з американських комплектуючих. У новій концепції розвитку ланцюгів постачання, оприлюдненій 23 липня, кінцевою метою названо створення повністю вітчизняного виробництва малих безпілотників.

Метц визнав, що саме залежність від іноземних компонентів, насамперед напівпровідників, залишається одним із головних викликів для США. Крім того, жоден із дронів 19 компаній, які братимуть участь у серпневих випробуваннях, не повинен містити заборонених деталей китайського виробництва. За словами посадовця, це значно жорсткіші вимоги, ніж на попередньому етапі програми, а більшість раніше закуплених безпілотників, імовірно, використовували китайські двигуни.

Попри це, у Пентагоні переконані, що США зможуть надолужити відставання. Метц заявив, що не бачить причин, чому країна не зможе стати світовим лідером у сфері виробництва дронів.

Reuters також повідомляє, що шість українських компаній, запрошених до участі у випробуваннях Gauntlet II у штаті Колорадо, вже уклали або готуються укласти угоди про створення спільних підприємств з американськими виробниками. Серед них – F-Drones, яка відкрила виробництво в Огайо разом із компанією Ukrainian Defense Drones, а також General Cherry, що створює спільне підприємство з Wilcox Industries.

За словами Метца, локалізація виробництва у США є обов'язковою умовою для отримання майбутніх державних контрактів. Таким чином Вашингтон прагне поєднати український бойовий досвід із американськими виробничими можливостями та зменшити залежність від імпорту.