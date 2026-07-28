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Зеленський і Нетаньягу зустрінуться з Трампом: відомі деталі

28 липня 2026, 08:21
Зеленський і Нетаньягу зустрінуться з Трампом: відомі деталі
Фото з сайту Президента України
Очікується, що ключовими темами стануть війна рф проти України та конфлікт на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп у вівторок планує провести в Білому домі окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. 

Очікується, що головними темами переговорів стануть війна росії проти України та ситуація на Близькому Сход, пише CNN, посилаючись на представника Білого дому.

За даними телеканалу, під час зустрічі з Нетаньягу сторони обговорять війну з Іраном, перебіг переговорів із Ліваном, а також подальше розширення "Угод Авраама".

Напередодні Трамп заявив журналістам, що між ним і ізраїльським прем'єром існують певні розбіжності щодо Ірану, однак вони не є принциповими.

"У нас є невеликі розбіжності, але наші позиції досить близькі", – сказав президент США.

Під час переговорів із Зеленським Трамп планує обговорити перебіг мирного процесу між Україною та росією. Представник Білого дому наголосив, що адміністрація президента США вважає за необхідне якнайшвидше завершити війну.

"Настав час покласти край війні", – заявив представник Білого дому.

Як зазначає видання, після зустрічей у Білому домі і Володимир Зеленський, і Беньямін Нетаньягу також планують відвідати у Вашингтоні похорон сенатора Ліндсі Грема.

Згідно з розкладом, зустріч Трампа і Зеленського розпочнеться о 9:30 за східним часом США (16:30 за Києвом). Переговори проходитимуть за зачиненими дверима.

Пізніше, о 11:00 за східним часом (18:00 за Києвом), президент США окремо зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Ця зустріч також відбудеться без доступу преси.

Як зазначає Deutsche Welle, після переговорів Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Беньямін Нетаньягу, ймовірно, візьмуть участь у церемонії прощання з американським сенатором Ліндсі Гремом.

Очікується, що під час зустрічі Трампа і Зеленського сторони обговорять подальшу підтримку України, а також перебіг мирного процесу щодо завершення війни з рф. Зустріч відбудеться напередодні розгляду у США законодавчих ініціатив щодо посилення санкційного тиску на росію.

Зазначимо, що раніше Трамп припустив, що США можуть дати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

 
Дональд ТрампВолодимир ЗеленськийБеньямін Нетаньягу

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