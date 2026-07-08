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Трамп припустив, що США можуть дати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot

08 липня 2026, 16:53
Трамп припустив, що США можуть дати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot
Фото: GettyImagеs
Зеленський також повідомив, що США та України розпочинають роботу над дроновою угодою.
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі.
 
Про це повідомляє Офіс президента.
 
Під час пресконференції американський президент натякнув, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.
 
"Мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо українцям право робити Patriot. Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтеся і швидко впораєтеся. Ми про це говорили", – сказав Трамп.
 
Зеленський також повідомив, що США та України розпочинають роботу над дроновою угодою (Drone Deal).
 
"Це дуже добрий початок. Сьогодні я матиму змогу з вами обговорити деякі важливі деталі цієї угоди", – сказав він Трампу.
 
СШАДональд ТрампВолодимир Зеленський

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