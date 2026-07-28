Bloomberg: росія розширює використання Північного морського шляху для продажу нафти

Єгипет стає перевалочним пунктом.

росія активізувала постачання сирої нафти через Арктику, щоб підтримати високі темпи експорту, скоротити терміни доставки та уникнути ризиків Червоного моря.

Про це повідомляє Bloomberg.

Експорт сирої нафти з країни залишається вище 4 млн барелів на день п'ятий тиждень поспіль. Танкер Breeze вже прямує через море Лаптєвих, пройшовши більше половини арктичного узбережжя росії у супроводі атомного криголама. Ще п'ять суден зібралися біля порту Діксон за 1000 миль на схід від Мурманська, де два криголами прокладають їм шлях. Липневі арктичні транзити відбуваються раніше в сезоні та перевершують масштаби попередніх років: у минулому липні на цьому маршруті було лише одне судно.

Арктичний маршрут дозволяє суднам уникати напруженості в Червоному морі, де єменські хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії. Кілька танкерів тіньового флоту росії раніше потрапляли під атаки, коли проходили повз Ємен.

Єгипет також стає важливим перевалочним пунктом для російської нафти: цього року щонайменше 15 вантажів сорту Urals доставили до середземноморського порту Мерса-ель-Хамра, причому трафік за останні місяці різко зріс.