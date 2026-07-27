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Литва хоче зобов'язати російських артистів підписувати антивоєнну декларацію

27 липня 2026, 13:14
Литва хоче зобов'язати російських артистів підписувати антивоєнну декларацію
Фото: Ukrinform
Згідно з поправками, до Литви не впускатимуть тих, хто провадив публічну діяльність на анексованих росією територіях України.

Міністерство закордонних справ Литви пропонує посилити закон про національні санкції та зобов'язати діячів культури і спортсменів з росії та білорусі підписувати антивоєнну декларацію.

Про це відомство повідомило в коментарі агентству BNS.

Згідно з поправками, до Литви не впускатимуть тих, хто провадив публічну діяльність на анексованих росією територіях України, прямо чи опосередковано підтримував війну або брав у ній участь. Також пропонують заборонити в'їзд громадянам, які підривали територіальну цілісність України або підтримували репресії проти громадянського суспільства в рф та білорусі.

Тим, кому дозволять в'їзд для публічних виступів, доведеться підписати декларацію із засудженням агресії росії, підтримкою Статуту ООН та визнанням суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Декларацію публікуватимуть у відкритому доступі. Без підпису – в'їзд закритий. Крім того, МЗС хоче заборонити росіянам і білорусам із посвідкою на проживання купувати нерухомість поблизу полігонів та об'єктів, важливих для національної безпеки.

Поправки пропонують ввести в дію з 1 січня 2027 року.

війнаБілорусьЛитваросія окупанти

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