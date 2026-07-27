ЗСУ вдарили по нафтових об'єктах у трьох регіонах росії

Найдальший удар сягнув 1300 км від кордону.

У ніч на 27 липня українські далекобійні безпілотники атакували нафтові об'єкти одразу в трьох регіонах росії.

Про це повідомив президент Зеленський.

У Ростовській області уражено експортний термінал за 250 км від лінії фронту. У Ярославській області ціллю стали нафтові об'єкти. В Удмуртській Республіці уражено нафтовий об'єкт за 1300 км від державного кордону України.

"Нашими відповідями ми повертаємо війну в росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс", – зазначив Зеленський, подякувавши військовим за удари по регіонах, які ще нещодавно вважалися глибоким тилом.