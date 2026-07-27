Україна розраховує мати прототип власної протиракетної системи FREYJA

Наразі Україна хронічно залежить від американських систем Patriot.

Україна розраховує завершити створення прототипу власної системи протиракетної оборони FREYJA у першій половині 2027 року.

Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян, повідомляє Reuters.

Київ активно закликає союзників долучитися до розробки системи. Незабаром відбудеться перше засідання міжнародного керівного комітету, який має оцінити витрати на дослідження та розробку. "Оскільки ми працюємо в такі стислі терміни, у нас є амбітна мета – мати готовий MVP у першій половині наступного року", – заявив Алоян, пояснивши, що йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати.

Лідери 10 європейських країн та близько десятка виробників оборонної продукції два тижні тому на паризькому саміті офіційно запустили коаліцію з протиракетної оборони. Нагадаємо, наразі Україна хронічно залежить від американських систем Patriot як єдиної зброї в її арсеналі, здатної збивати російські балістичні ракети.