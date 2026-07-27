Трамп відклав масштабну операцію проти Ірану через нестачу ракет Patriot – WSJ

США могли використати понад 1500 перехоплювачів Patriot.

Президент США Дональд Трамп відклав масштабну військову операцію проти Ірану через занепокоєння щодо скорочення запасів американських ракет-перехоплювачів.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.

Пентагон був готовий вже в п'ятницю, 24 липня, розпочати серію ударів по Ірану тривалістю до двох тижнів. Однак операцію відклали, щоб дати шанс дипломатії і оцінити вплив нової кампанії на запаси Patriot та інших систем ППО. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн повідомив Білий дім про зменшення запасів перехоплювачів і вважає, що низькі запаси значно підвищують ризики. Командувач Центрального командування адмірал Бред Купер, натомість, переконаний, що нові удари по Ірану послаблять його здатність до великих ракетних залпів.

Трамп заперечив дефіцит боєприпасів, заявивши, що США мають "набагато більше боєприпасів, ніж будь-хто у світі". Однак за підрахунками CSIS, від початку війни США могли використати щонайменше 1500 ракет-перехоплювачів Patriot, а в арсеналі могло залишитись менш ніж 1000. Експерти попереджають, що подальше виснаження може обмежити здатність США реагувати на інші конфлікти, зокрема з Китаєм.

Попри паузу, Трамп не відмовився від військового сценарію. Адміністрація продовжує дипломатичні контакти з Іраном за посередництва Оману та Катару, але президент у будь-який момент може відновити масштабну операцію.