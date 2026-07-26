МЗС України відреагувало на пропозицію Токаєва щодо війни

У МЗС наголосили, що кремль продовжує відкидати навіть такі ініціативи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заклик президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва доглави кремля путіна зупинити війну проти України та повернутися до переговорів.

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі X (Twitter).

За словами Сибіги, Київ позитивно оцінює позицію казахстанського президента.

"Цінуємо заклики президента Касим-Жомарта Токаєва до путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення", – заявив міністр.

Очільник МЗС нагадав, що Україна раніше пропонувала припинити бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатичного врегулювання. Однак, за його словами, Кремль відмовився від цього сценарію.

Сибіга також звернув увагу, що росія відкинула і пропозицію Токаєва.

"Речник Путіна вже відкинув і пропозицію президента Казахстану. Підсумок такий: москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру", – наголосив глава МЗС.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав заморозити бойові дії та відновити переговори між Україною і росією. У Кремлі заявили, що не погоджуються на припинення війни по нинішній лінії фронту.

Нагадаємо, що у цю суботу Токаєв закликав путіна припинити війну проти України.