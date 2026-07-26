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Токаєв закликав путіна припинити війну проти України

26 липня 2026, 09:08
Токаєв закликав путіна припинити війну проти України
Фото: Главком
Він також закликав повернутися до переговорів.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з російським лідером Володимиром путіним в Омську закликав припинити війну проти України та відновити переговорний процес у форматі "Стамбул 2.0". 

Про це 25 липня повідомили російські ЗМІ.

За інформацією медіа, Токаєв наголосив, що подальше продовження бойових дій не відповідає інтересам ані hосії, ані України.

"Все це треба зупиняти. Зворотне на руку противникам росії та українського народу", – цитують президента Казахстану російські медіа.

Токаєв також зазначив, що для багатьох природа російсько-української війни залишається складною для розуміння. Він порівняв її з конфліктом між Азербайджаном і Вірменією, який, за його словами, мав історично зрозумілі передумови.

Крім того, президент Казахстану висловив думку, що конфлікт може бути заморожений із подальшим поверненням до переговорів.

"Можливо, цей конфлікт уже варто заморозити та повернутися до "Стамбульської формули 2.0", оскільки там було досягнуто значних результатів", – заявив він.

За даними російських ЗМІ, у відповідь путін повідомив, що поінформує Токаєва про ситуацію "на українському напрямку".

Станом на момент публікації офіційних коментарів української влади щодо заяв, поширених російськими медіа, не надходило.

 
Касим-Жомарт ТокаєвРосіявійна

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