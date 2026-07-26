Стубб: Україна має найсильніші позиції від початку війни

Водночас він наголосив на важливості подальшої підтримки партнерів.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що нині Україна має найсильніші позиції від початку повномасштабної війни з росією. Водночас він наголосив, що збереження цієї переваги залежить від подальшої підтримки союзників.

Про це фінський лідер повідомив у соцмережі X (Twitter) після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Стубба, під час розмови сторони обговорили перебіг російсько-української війни та подальші кроки на шляху до її завершення.

"Позиції України зараз найміцніші з початку війни. Постійна підтримка з боку партнерів має вирішальне значення для збереження цієї динаміки", – написав президент Фінляндії.

Він також зазначив, що Україна готова до справедливого миру та висловив переконання, що міжнародна спільнота має й надалі підтримувати Київ для досягнення цієї мети.