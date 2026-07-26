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Європа може не заповнити газосховища на 80% до зими – Reuters

26 липня 2026, 13:43
Європа може не заповнити газосховища на 80% до зими – Reuters
Wikipedia
Наразі сховища заповнені приблизно на 54%.

Європейський Союз, ймовірно, не досягне власної мети щодо заповнення газових сховищ на 80% до початку опалювального сезону. Причиною є напружена ситуація на світовому ринку газу та посилення конкуренції з боку азійських покупців.

Про це заявив генеральний директор норвезької енергетичної компанії Equinor Андерс Опедал, повідомляє агенція Reuters.

"Ми не вважаємо, що Європа обов'язково зможе заповнити свої запаси більш ніж на 80% цієї осені", — сказав він.

За його словами, ситуація із запасами газу залишається складною. Наразі європейські сховища заповнені приблизно на 54%, що значно нижче за середній рівень останніх п'яти років. Це також один із найнижчих показників за останні 15 років і близький до історичного мінімуму для цього періоду, який фіксували у 2021 році.

Низький рівень запасів може зробити Європу більш залежною від коливань цін на енергоносії протягом майбутньої зими.

"Через низькі запаси Європа буде більш вразливою до ринкових коливань, ніж у попередні роки", — зазначив Опедал.

Однією з головних причин ситуації є скорочення частки скрапленого природного газу, який раніше активно постачався до Європи. Цей ресурс став об'єктом посиленої конкуренції між європейськими та азійськими покупцями.

За даними Equinor, близько 30% імпортованого газу до Європи надходить у вигляді СПГ. Однак частина поставок, які раніше прямували до європейських країн, тепер переорієнтовується на азійські ринки.

"Газ, який мав надходити з Катару, тепер прямує до Азії. Це означає, що СПГ, який раніше цього року надходив до Європи, зараз перенаправляється туди", — пояснив глава Equinor.

За словами експертів, азійські країни наразі пропонують вищі ціни за газ, через що постачальники частіше обирають саме ці напрямки.

 
ЄвропаСПГ

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