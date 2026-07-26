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Трамп поставив на паузу операцію проти Ірану

26 липня 2026, 09:43
Трамп поставив на паузу операцію проти Ірану
з вільних джерел
Це рішення збіглося з активізацією дипломатичних контактів із Тегераном.

Президент США Дональд Трамп наказав американським військовим призупинити удари по Ірану після 13 днів бойових дій. Водночас Пентагон продовжує готуватися до можливого відновлення масштабної військової операції. 

Про це інформує Axios із посиланням на власні джерела.

За даними видання, у п'ятницю, 24 липня, Трампу представили план подальших ударів по іранській території. Однак президент не схвалив його та розпорядився тимчасово утриматися від нових атак.

Попри це, вже того ж дня Трамп заявив журналістам у Білому домі, що США зберігають можливість не лише поновити удари, а й значно їх посилити.

"Ми можемо продовжити або навіть посилити удари, включно з повним знищенням того, що має Іран. Але, на мою думку, краще укласти угоду", – сказав американський президент.

Під час вечері з журналістами президентського пулу Трамп додав, що наразі Тегеран, на його думку, ще не готовий до домовленостей, однак Вашингтон готовий до діалогу.

"Я готовий вислухати", – зазначив він.

Як пише Axios, поки невідомо, чи є рішення про припинення ударів тимчасовою паузою, чи воно свідчить про зміну курсу адміністрації США. Водночас американські військові не припиняють розробляти сценарії можливого відновлення інтенсивних бойових дій і, за потреби, готові швидко повернутися до операції.

За інформацією джерел видання, наказ Трампа було віддано лише через кілька годин після прибуття до Тегерана делегації Омана, яка бере участь у переговорах щодо нового механізму відкриття Ормузької протоки.

Співрозмовники Axios стверджують, що домовленості між Оманом та Іраном можуть бути досягнуті вже найближчими днями. У такому разі саме Трамп вирішуватиме, чи погоджуватися на запропоновані умови.

Тим часом ізраїльські джерела повідомили, що Міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю очікували нового етапу американських ударів у п'ятницю. Проте після рішення президента США ці очікування не справдилися.

 
СШАІран

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