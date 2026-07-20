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ЄС розглядає три сценарії розблокування 21-го пакета санкцій

20 липня 2026, 17:21
ЄС розглядає три сценарії розблокування 21-го пакета санкцій
Греція блокує обмеження на постачання російського СПГ.

Євросоюз має намір обговорити щонайменше три можливі сценарії виходу з глухого кута навколо 21-го пакета санкцій проти росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

Пакет застряг минулого тижня після того, як Греція зберегла свою позицію проти пропозицій, що обмежують можливість європейських компаній постачати російський СПГ до третіх країн. Серед нових варіантів, що обговорюються, – надання 24-місячного перехідного періоду до набрання обмеженнями чинності, повна відмова від цього заходу або скасування всього пакета санкцій.

ЄС також розглядав можливість продовження чинних контрактів як потенційний компроміс. Дію цінового обмеження можуть продовжити, навіть якщо щодо інших пропозицій згоди не буде досягнуто. Минулого тижня країни-члени домовилися тимчасово зберегти цінову межу в $44,10 за барель до 23 липня.

Переговори відбуваються в напруженій атмосфері: країни-члени ведуть торги, захищаючи свої галузі. Плани щодо заборони в'їзду до ЄС колишнім російським комбатантам були пом'якшені та відкладені, а пропозиції щодо обмеження імпорту деяких видів риби відхилені. Цього тижня відбудеться нова зустріч послів країн ЄС для продовження обговорення.

Євросоюзсанкціі проти росіїСПГ

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