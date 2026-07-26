ЄС посилює тиск на москву: країнам дозволять продавати конфісковану нафту

Рішення стало частиною нового пакета обмежень проти рф.

Європейський Союз у межах нового пакета санкцій дозволить державам-членам продавати російську нафту та інші вантажі, конфісковані із суден так тіньового флотурф, який москва використовує для обходу західних обмежень на експорт енергоносіїв.

Про це повідомляє Euractiv.

Як підтвердили виданню представники Європейської комісії, нові санкції надають країнам ЄС право вилучати вантажі із суден, затриманих під час морських операцій із контролю за дотриманням санкцій.

За словами одного з європейських чиновників, це положення є одним із ключових у новому санкційному пакеті. Він пояснив, що після почастішання затримань суден "тіньового флоту рфпостало питання, що робити з конфіскованим вантажем, адже йдеться про товар великої вартості. Тепер держави-члени отримали право реалізовувати вилучену сиру нафту, а за аналогічною процедурою може продаватися й інша продукція, зокрема зерно.

Euractiv наводить кілька прикладів таких операцій. У березні Бельгія затримала в Північному морі танкер, який підозрюють у зв'язках із тіньовим флотом рф. Судно перевозило близько 330 тисяч барелів нафти вартістю приблизно 26 мільйонів доларів. Минулого місяця Франція взяла під контроль ще один танкер, який незадовго до цього завантажився в Мурманську. На його борту перебувало близько 600 тисяч барелів нафти орієнтовною вартістю 48 мільйонів доларів.

москва вже засудила подібні дії європейських країн, назвавши затримання суден "піратством" і пригрозивши відповісти "усіма необхідними засобами".

Тим часом верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що 20 липня європейські офіцери морської безпеки висадилися на пов'язане з рф судно MV South Star у Середземному морі для перевірки прапора.

"Кожен незаконний рейс допомагає підтримувати військову машину росії. Ми підкріплюємо наші санкції діями на морі", – заявила Каллас.

Нагадаємо, що 23 липня посли країн ЄС схвалили 21-й пакет санкцій проти москви.