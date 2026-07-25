Україна домовляється зі США про швидші поставки ракет Patriot

Сторони також зосередилися на локалізації виробництва озброєння на території України.

Україна обговорює зі США прискорення постачання ракет до комплексів Patriot та запуск спільного виробництва засобів ППО.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Корецький разом із тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою провів зустріч із керівництвом Raytheon. Основною темою стало посилення українського неба перед осінньо-зимовим періодом і розширення спроможностей вітчизняного ОПК. "Говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їх виробництво та зробити український ОПК ще сильнішим", – зазначив прем'єр.

Сторони також зосередилися на локалізації виробництва озброєння на території України. "Особливу увагу приділили спільному виробництву засобів ППО. Цей напрям президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше", – підкреслив Корецький.

Нагадаємо, американські військові вперше застосували в бойових умовах систему перехоплення безпілотників Merops, яка раніше пройшла випробування в Україні. За її допомогою збито іранський дрон типу Shahed на Близькому Сході.