Трамп відкрив новий фронт торговельної війни проти союзників – Bloomberg

Американські підприємці вже подали позови до суду, звинувативши Білий дім у незаконному обході судових рішень.

Президент США Дональд Трамп розпочав новий етап торговельного протистояння, оголосивши про запровадження високих мит проти союзників та погрози новими обмеженнями для ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом тижня Білий дім оголосив про намір впровадити 50% мито на імпорт з Канади сумою близько $20 млрд через суперечки щодо автомобілів, молочної продукції та алкоголю. Обмеження можуть набути чинності вже 19 серпня, якщо Оттава не виконає вимоги Вашингтона. Водночас набули чинності додаткові 25% тарифи на імпорт з Бразилії, що змусило місцевий уряд виділити пакет допомоги експортерам на $3,6 млрд. Трамп також висунув ультиматум виробникам генеричних ліків, давши їм два роки на перенесення виробництва до США під загрозою 100% мита, а торговельне відомство оголосило мита в 10% та 12,5% для більшості основних торговельних партнерів через нібито недостатній контроль за примусовою працею.

Наприкінці тижня Трамп пригрозив новими тарифами ЄС у відповідь на штраф у $1 млрд, накладений на Google. Американські підприємці вже подали позови до Суду міжнародної торгівлі США, звинувативши Білий дім у незаконному використанні законодавчих норм для обходу попередніх судових рішень.

"Адміністрація Трампа продовжує запроваджувати тарифи на партнерів і союзників і не вирішує більш серйозну проблему, яку представляє Китай", – зауважив старший науковий співробітник Інституту Петерсона Чед Баун.