У Польщі судяться через повернення Україні картин зі Львівського музею

Картини входять до державного фонду України і були вивезені до Польщі виключно для збереження під час війни.

Спадкоємці польського князя Анджея Любомирського через суд намагаються не допустити повернення Україні двох картин із колекції Львівського історичного музею, тимчасово переданих до Польщі.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Йдеться про картини "Портрет Роксолани" XVI століття та "Портрет юнака" художника Алоїза Рейхана, які наразі перебувають у музеї Середнього Помор'я у Слупську. Адвокат спадкоємців Мацей Обрембський подав до окружного суду Слупська клопотання про заборону передачі картин до закінчення судового розгляду. За його словами, спадкоємці вважають ці картини частиною колекції Любомирських і наполягають, що вони мають залишитися в Польщі.

Львівський історичний музей дотримується іншої позиції: картини входять до державного музейного фонду України і були тимчасово вивезені виключно для збереження під час повномасштабної війни. Подібна ситуація вже виникала у 2024 році під час виставки у Варшаві, тоді Україна достроково вивезла спірні експонати назад до Львова, а суд згодом відмовив у застосуванні забезпечувальних заходів.