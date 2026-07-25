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Білий дім підтвердив зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні

25 липня 2026, 09:41
Білий дім підтвердив зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні
Фото з сайту Президента України
Візит також передбачає участь Зеленського у похороні сенатора Ліндсі Грема.

Білий дім підтвердив, що Трамп проведе зустріч із Зеленським у вівторок, 28 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело агентства в українських колах розповіло, що Зеленський зацікавлений у поїздці до США, але його команда очікує на офіційне підтвердження графіку Трампа від Білого дому. Українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення вогню з повітря, яку планується представити російським посадовцям у рамках нового раунду мирних пропозицій. Співрозмовник зазначив, що Україна раніше зверталася до путіна з подібними пропозиціями, але вони були відхилені.

Візит також передбачає участь Зеленського у похороні сенатора Ліндсі Грема.

Володимир ЗеленськийДональд ТрампСША

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