Білий дім підтвердив зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні

Візит також передбачає участь Зеленського у похороні сенатора Ліндсі Грема.

Білий дім підтвердив, що Трамп проведе зустріч із Зеленським у вівторок, 28 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело агентства в українських колах розповіло, що Зеленський зацікавлений у поїздці до США, але його команда очікує на офіційне підтвердження графіку Трампа від Білого дому. Українські та американські посадовці обговорювали пропозицію щодо припинення вогню з повітря, яку планується представити російським посадовцям у рамках нового раунду мирних пропозицій. Співрозмовник зазначив, що Україна раніше зверталася до путіна з подібними пропозиціями, але вони були відхилені.

Візит також передбачає участь Зеленського у похороні сенатора Ліндсі Грема.