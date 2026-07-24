Японія схвалила закон про другу столицю

Функції уряду можуть перенести до Осаки на випадок катастрофи.

Парламент Японії схвалив закон про створення другої столиці, яка забезпечить безперебійну роботу державних органів у разі стихійного лиха. Столицю можуть перенести до Осаки.

Про це пише Nikkei.

Закон передбачає введення податкових пільг для підприємств, що переїдуть до другої столиці, а також відкриття там офісів державних органів. Законопроєкт ухвалили завдяки угоді між правлячою Ліберально-демократичною партією та Японською партією інновацій, які домовилися про децентралізацію та виведення деяких державних функцій за межі Токіо.

Проте ідею критикують. Професор Кіотського інституту економічних досліджень Томоя Морі вважає, що в розміщенні другої столиці в Осаці немає жодної вигоди, адже штучний інтелект дозволить підприємствам працювати з меншою кількістю людей, через що корпоративна діяльність "неминуче зосередиться в Токіо". Статистика підтверджує скептицизм: у 2025 році до Осаки переїхало лише 149 компаній, тоді як 226 її покинули. Це 44-й рік поспіль з чистим відтоком компаній із міста.

Нагадаємо, Японія через географічне положення вразлива до стихійних лих. 11 березня 2011 року в країні сталася потрійна катастрофа: землетрус, цунамі та аварія на АЕС Фукусіма-1, які забрали понад 20 тисяч життів і змусили 470 тисяч японців переїхати.