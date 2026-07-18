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Японія змінила закон про імператорську родину

18 липня 2026, 11:27
Японія змінила закон про імператорську родину
Фото: з вільного доступу
Парламент пом'якшив правила щодо імператорської родини, але зберіг чинну систему престолонаслідування лише по чоловічій лінії.

Парламент Японії частково пом'якшив закон "Про імператорський дім", щоб розширити склад імператорської родини на тлі дефіциту спадкоємців. Водночас країна зберегла чинний принцип престолонаслідування виключно по чоловічій лінії.

Про це повідомляє Kyodo News.

Депутати схвалили дві ключові зміни до закону 1947 року. Відтепер дозволено усиновлювати чоловіків віком від 15 років із колишніх гілок імператорського роду, які походять від імператорів по чоловічій лінії. Крім того, жінки-члени імператорської сім'ї більше не втрачатимуть свій статус після одруження з особою, яка не належить до імператорської родини.

Необхідність змін пов'язана зі скороченням кількості членів імператорської сім'ї. Після 66-річного імператора Нарухіто в Японії залишаються лише троє чоловіків, які мають право успадкувати престол.

Водночас основне положення закону залишилося без змін: імператорський трон, як і раніше, може переходити лише до нащадків чоловічої статі по чоловічій лінії.

Закон "Про імператорський дім" був ухвалений у 1947 році, коли Японія перебувала під окупацією США після Другої світової війни. Тоді з імператорської родини виключили 51 представника 11 колишніх гілок династії.

Попри це, більшість японців підтримує реформу системи престолонаслідування. За даними опитування видання, проведеного у травні, 83% респондентів виступають за можливість сходження жінок на імператорський престол, тоді як 13,1% висловилися проти.

Японська спадкова монархія вважається найстарішою у світі й налічує понад 2600 років історії. Хоча в різні історичні періоди країною правили жінки-імператриці, престол традиційно передавався лише по чоловічій лінії.

 
Японіяімператор

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