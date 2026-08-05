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Міноборони Японії заявило про посилення військової співпраці Китаю, росії та КНДР

05 серпня 2026, 09:38
Міноборони Японії заявило про посилення військової співпраці Китаю, росії та КНДР
Фото: з вільного доступу
росія та китай дедалі частіше проводять спільні польоти стратегічних бомбардувальників і військово-морські навчання поблизу Японії.

Японія заявила, що військова співпраця китаю, росії та КНДР посилюється й становить дедалі більшу загрозу для безпеки країни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на щорічну доповідь Міноборони Японії.

росія та китай дедалі частіше проводять спільні польоти стратегічних бомбардувальників і військово-морські навчання поблизу Японії. У грудні 2025 року китайські та російські бомбардувальники вперше після прольоту над південними островами Японії взяли курс у напрямку Токіо, хоча згодом розвернулися, не входячи в повітряний простір країни. Аналогічний маршрут вони повторили в червні цього року. У першому кварталі 2026 року кількість вильотів японських винищувачів для супроводу китайських і російських військових літаків досягла максимуму за три роки.

У доповіді також підкреслено, що військовий союз росії та КНДР, укладений у 2024 році, сприяє швидкому прогресу Пхеньяну у створенні ракет, зокрема гіперзвукових. Окремо Токіо повідомило, що у липні китайський есмінець відкрив вогонь із кулемета в межах економічної зони Японії після спільного переходу з російським фрегатом та ще одним китайським кораблем.

Вперше до щорічної доповіді включено розділ про розвиток оборонної промисловості Японії, в якому наголошується на необхідності нарощування виробництва озброєнь і розвитку безпілотних технологій та систем зі штучним інтелектом.

ЯпоніяКитайКНДРросія окупанти

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