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Німеччина підтвердила, що Україна отримала новітні гаубиці

04 серпня 2026, 21:09
Німеччина підтвердила, що Україна отримала новітні гаубиці
https://www.knds.de/
Перші сучасні колісні гаубиці RCH-155 уже перебувають в Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус фактично підтвердив, що Україна вже отримала новітні самохідні артилерійські установки RCH-155, які вважаються одними з найсучасніших у світі.

Про це міністр сказав під час візиту на завод компанії KNDS у Касселі, пише Bild.

За словами Пісторіуса, першу колісну гаубицю RCH-155 відправили до України ще близько двох років тому.

"Саме тут, де ви зараз стоїте, два роки тому була розміщена перша колісна гаубиця, яка потрапила до України", – заячвив міністр.

Як зазначає видання, раніше офіційно повідомлялося лише про підготовку українських військових до роботи з RCH-155 у Німеччині. Інформація про фактичну передачу цих артилерійських систем Україні публічно не підтверджувалася.

Водночас наразі невідомо, чи використовувалися RCH-155 безпосередньо у бойових діях.

RCH-155 є однією з найсучасніших самохідних артилерійських установок у світі. Її ключова особливість – можливість вести вогонь під час руху, що значно ускладнює її ураження контрбатарейними засобами та безпілотниками.

Система здатна здійснювати до дев'яти пострілів за хвилину на відстань понад 50 кілометрів, розвиває швидкість до 100 км/год і керується екіпажем із двох осіб завдяки повністю автоматизованій башті.

 
підтримка УкраїнаНімеччина

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