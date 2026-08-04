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У Молдові заявили про ризик аварійних відключень електроенергії

04 серпня 2026, 18:52
У Молдові заявили про ризик аварійних відключень електроенергії
Країна може зіткнутися з нестачею потужності у пікові години через високий попит і проблеми з виробництвом електроенергії.

У Молдові існує ризик екстрених відключень електроенергії у вечірні години через високий рівень споживання, спеку та зниження виробництва. Влада закликала громадян тимчасово скоротити використання електроенергії, щоб уникнути обмежень.

Про це міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту написав на Facebook-сторінці.

За словами міністра, складна погодна ситуація та наднизький рівень води в Дунаї вплинули на роботу енергетичної системи країн регіону. Через це зросло навантаження на ринок електроенергії, частиною якого є і Молдова.

"Споживання електроенергії дуже високе, а виробництво знизилося, частково через дуже низький рівень води у Дунаї, що обмежує роботу деяких електростанцій. Оскільки Молдова є частиною регіонального ринку та імпортує електроенергію, ми безпосередньо відчуваємо наслідки цих труднощів", – йдеться у пості. 

Жунгієту зазначив, що у вечірній період 4 серпня, особливо з 21:00 до 23:00, дефіцит електроенергії може сягнути 130 МВт.

Міністр повідомив, що компанія Energocom разом з операторами енергосистеми намагається закупити необхідні обсяги електроенергії на ринках, а також будуть задіяні екстрені механізми оператора Moldelectrica. Однак у разі недостатніх поставок можливі аварійні відключення.

Жунгієту закликав громадян у пікові години не використовувати зайве освітлення, відкласти роботу пральних машин, духовок та інших потужних електроприладів.

"Це невеликі кроки, але коли їх одночасно зроблять сотні тисяч людей, сукупний ефект може допомогти зберегти електропостачання", – наголосив він.

Також міністр закликав мешканців підготуватися до можливих перебоїв: зарядити телефони, мати під рукою ліхтарики та інші резервні джерела освітлення.

Ми також писали, що Румунія закуповує українську електроенергію після зупинки АЕС.

 
електроенергіяМолдова

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