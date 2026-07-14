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Євросоюз офіційно відкрив шостий переговорний кластер для України та Молдови

14 липня 2026, 10:32
Євросоюз офіційно відкрив шостий переговорний кластер для України та Молдови
Фото: google.com
Шостий кластер переговорів охоплює зовнішню та безпекову політику ЄС.

Євросоюз офіційно відкрив шостий переговорний кластер про вступ України та Молдови до блоку – "Зовнішні відносини".

Про це 14 липня повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Разом з Україною та Молдовою ми відкриваємо Кластер 6, який охоплює такі сфери, як оборона та безпека, де аргументи на користь їхнього членства в ЄС є особливо переконливими", – сказала єврокомісарка. Кластер "Зовнішні відносини" охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка зазначив: "Шостий кластер відображає те, що вже є реальністю: Україна та ЄС щодня працюють пліч-о-пліч. Україна готова і очікує незабаром відкрити всі решта кластерів".

Нагадаємо, 15 червня всі 27 держав-членів ЄС погодили відкриття першого кластера – "Основи", який став початком практичного етапу переговорів. Загалом кластерів шість. Єврокомісарка Кос раніше висловлювала сподівання відкрити їх усі в липні. Процес сповільнювався через позицію тодішнього прем'єра Угорщини Орбана, однак після зміни уряду Угорщина в червні 2026 року зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС.

МолдовапереговориЄвросоюзвступ в ЄС

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