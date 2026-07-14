Євросоюз офіційно відкрив шостий переговорний кластер для України та Молдови

Шостий кластер переговорів охоплює зовнішню та безпекову політику ЄС.

Євросоюз офіційно відкрив шостий переговорний кластер про вступ України та Молдови до блоку – "Зовнішні відносини".

Про це 14 липня повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Разом з Україною та Молдовою ми відкриваємо Кластер 6, який охоплює такі сфери, як оборона та безпека, де аргументи на користь їхнього членства в ЄС є особливо переконливими", – сказала єврокомісарка. Кластер "Зовнішні відносини" охоплює питання спільної політики безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співробітництва у сфері розвитку.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка зазначив: "Шостий кластер відображає те, що вже є реальністю: Україна та ЄС щодня працюють пліч-о-пліч. Україна готова і очікує незабаром відкрити всі решта кластерів".

Нагадаємо, 15 червня всі 27 держав-членів ЄС погодили відкриття першого кластера – "Основи", який став початком практичного етапу переговорів. Загалом кластерів шість. Єврокомісарка Кос раніше висловлювала сподівання відкрити їх усі в липні. Процес сповільнювався через позицію тодішнього прем'єра Угорщини Орбана, однак після зміни уряду Угорщина в червні 2026 року зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС.