Президент звільнив Стефанішину з посади посла України у США
Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполучених Штатах.
Відповідний указ глава держави підписав 3 серпня. Документ оприлюднено на офіційному сайті президента.
Причини кадрового рішення в указі не зазначаються. Інформації про нового очільника українського посольства у Вашингтоні наразі немає.
Нагадаємо, що у середині липня Федоров оголосив про відставку з посади керівника Міноборони.