Президент звільнив Стефанішину з посади посла України у США

Відповідний указ підписав президент України.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполучених Штатах.

Відповідний указ глава держави підписав 3 серпня. Документ оприлюднено на офіційному сайті президента.

Причини кадрового рішення в указі не зазначаються. Інформації про нового очільника українського посольства у Вашингтоні наразі немає.

Нагадаємо, що у середині липня Федоров оголосив про відставку з посади керівника Міноборони.