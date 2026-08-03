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Президент звільнив Стефанішину з посади посла України у США

03 серпня 2026, 20:02
Президент звільнив Стефанішину з посади посла України у США
Відповідний указ підписав президент України.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполучених Штатах.

Відповідний указ глава держави підписав 3 серпня. Документ оприлюднено на офіційному сайті президента.

Причини кадрового рішення в указі не зазначаються. Інформації про нового очільника українського посольства у Вашингтоні наразі немає.

Нагадаємо, що у середині липня Федоров оголосив про відставку з посади керівника Міноборони.

 
СШАпосол

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