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Грузія переходить на казахстанську нафту замість російської

03 серпня 2026, 19:36
Грузія переходить на казахстанську нафту замість російської
Фото: ria.ru
Головний та єдиний нафтопереробний завод Грузії планує повністю перейти з російської нафти на сировину з Казахстану та Лівії.

Єдиний у Грузії нафтопереробний завод Kulevi Oil Refinery у серпні-вересні 2026 року перейде на альтернативні джерела постачання нафти. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на компанію Black Sea Petroleum (BSP), яка володіє підприємством.

Європейський Союз надав заводу час до 25 січня 2027 року, щоб повністю відмовитися від російської сировини.

За даними BSP, переробку казахстанської нафти на підприємстві вже розпочали на початку липня. Також у серпні очікується перша партія лівійської нафти – її постачання має відбутися у період із 20 до 30 серпня.

Контракт на поставки лівійської сировини компанія уклала 3 липня 2026 року. Угода діятиме до кінця 2027 року з можливістю продовження.

Російську нафту завод у Кулеві почав отримувати лише у жовтні 2025 року після запуску підприємства потужністю 1,2 млн тонн на рік. У майбутньому BSP планує збільшити потужність НПЗ до 4 млн тонн на рік.

Після переходу на нових постачальників компанія планує продавати нафтопродукти як на внутрішньому ринку Грузії, так і за кордоном.

Раніше BSP потрапила до попереднього списку компаній, щодо яких ЄС розглядав санкційні обмеження. Після зобов’язань Грузії припинити роботу з російськими санкційними танкерами та відмовитися від реекспорту російської сировини термінал у Кулеві виключили з цього списку.

 
ГрузіяНПЗ

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