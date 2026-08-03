Тегеран вкотре заперечив слова Трампа про нові переговори зі США

У МЗС Ірану заявили, що єдині поточні контакти країни стосуються консультацій з Оманом щодо Ормузької протоки.

Тегеран спростував слова президента США Дональда Трампа про нібито підготовку нового раунду переговорів між Вашингтоном та Іраном. У МЗС країни заявили, що наразі жодних зустрічей із американською стороною не планується.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї відкинув заяви Трампа про початок переговорів, передає агенція Reuters.

Раніше 2 серпня американський президент заявив, що погодився відкласти "безпрецедентно сильну" атаку по Ірану за умови швидкого укладення мирної угоди. За його словами, переговори мали розпочатися вже 3 серпня, однак він не уточнив, де саме вони відбудуться і хто братиме в них участь.

У Тегерані ці повідомлення спростували. Багаї заявив, що Іран не планує приймати американські делегації та не має наміру направляти своїх представників за кордон для переговорів зі США.

За його словами, наразі Іран веде лише консультації з Оманом щодо питань, пов’язаних із функціонуванням Ормузької протоки.

Джерело видання також повідомило, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі перебуває в Іраку з релігійним паломництвом і не братиме участі у можливих зустрічах найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що США та Іран досягли попередніх домовленостей щодо низки питань, зокрема безпеки судноплавства, ситуації в Ормузькій протоці та можливих економічних кроків.

Зранку 3 серпня Трамп заявив про початок нових переговорів з Іраном.