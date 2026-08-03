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росіяни поширювала фейкй перед виборами у Німеччині – ЗМІ

03 серпня 2026, 18:55
росіяни поширювала фейкй перед виборами у Німеччині – ЗМІ
Фото: з вільних джерел
Кампанія була спрямована на дискредитацію політиків і посилення внутрішніх суперечностей у країні.

Фактчекери Deutsche Welle виявили понад 180 фейкових публікацій, які поширювалися в межах російської операції впливу "Матрьошка" напередодні виборів у кількох регіонах Німеччини.

За даними розслідування DW, фейкові дописи поширювалися у соцмережах X (Twitter), Bluesky та TikTok. Матеріали, які журналісти відстежували з 24 червня, містили вигадані звинувачення проти кандидатів, зокрема у корупції, злочинах та особистих скандалах.

Дезінформаційна кампанія була спрямована проти представників більшості провідних німецьких партій, за винятком праворадикальної "Альтернативи для Німеччини" та Союзу Сари Вагенкнехт.

Одним із головних напрямів кампанії стало поширення неправдивих повідомлень для загострення поділів між східними та західними регіонами Німеччини. Серед фейків були заяви про нібито дискримінацію східних німців, можливий новий поділ країни та відновлення Берлінської стіни.

Експерти називають ці наративи проросійськими, антинімецькими та антиєвропейськими. Водночас прямий зв’язок операції "Матрьошка" із російською владою наразі офіційно не доведений.

Дослідники також зазначають, що попри значні перегляди окремих публікацій, кампанія поки має обмежений вплив: багато дописів отримують мало реальних реакцій, що може свідчити про штучне просування контенту.

 

РосіявибориНімеччина

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