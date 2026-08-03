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російська ППО збила дрон над пляжем у Геленджику: загинули шестеро людей

03 серпня 2026, 18:41
російська ППО збила дрон над пляжем у Геленджику: загинули шестеро людей
Після роботи ППО безпілотник упав на пляж поблизу Геленджика, де перебували люди.

У Краснодарському краї рф уламки безпілотника, який, за заявами місцевої влади, збила система ППО, впали на пляж у селищі Архипо-Осипівка поблизу Геленджика. 

Внаслідок інциденту загинули шестеро людей, серед них троє дітей, пишуть російські ЗМІ.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, кількість постраждалих сягнула близько 40 осіб. 17 людей госпіталізували до лікарень Геленджика, Туапсинського округу та Гарячого Ключа.

Інцидент стався 3 серпня під час атаки безпілотників на регіон. Один із дронів упав у районі пляжу, де перебували відпочивальники.

Місцеві жителі та туристи заявили, що перед падінням уламків у селищі не було сигналу повітряної тривоги, хоча система оповіщення встановлена. Російські Telegram-канали також звернули увагу на відсутність попередження для населення.

За повідомленнями місцевих ресурсів, неподалік від місця падіння розташована база відпочинку "Рассвєт", яка, як стверджується, належить підприємству "НПО Машиностроения", що займається розробкою ракетної техніки для російської армії. За цими даними, дрон упав приблизно за 300 метрів від об’єкта.

Інцидент став черговим випадком, коли робота російської ППО призводить до падіння уламків у житлових або людних районах. Водночас обставини атаки та причини загибелі людей офіційно ще з’ясовуються.

 
Росіявійна

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