Після міграційної кризи в Сеуті залишаються до 5 тисяч людей – мер

Міська влада заявляє, що місто ще не оговталося від найбільшої міграційної кризи за останні роки.

Мер Сеути Хуан Хесус Вівас повідомив, що в анклаві досі перебувають від трьох до п'яти тисяч мігрантів, які прибули з Марокко під час масового прориву кордону.

Про це зазначає видання El Faro de Ceuta.

За його словами, ситуація вже значно спокійніша, ніж у четвер і п'ятницю, коли Сеуту охопив безпрецедентний наплив людей, однак місто ще не повернулося до нормального життя.

Вівас заявив, що під час кризи "територіальна цілісність" Іспанії була фактично порушена, адже до Сеути одночасно прорвалися близько 80 тисяч людей – майже стільки ж, скільки становить населення самого анклаву.

Мер також наголосив, що криза залишила глибокий психологічний слід серед місцевих жителів, які пережили страх, безсилля та шок через масовий прорив кордону.

За оцінками міської влади, під опікою соціальних служб наразі перебувають понад тисяча дітей та підлітків, які прибули до Сеути без супроводу дорослих.

Водночас мер повідомив, що ще за кілька днів до масового напливу міська адміністрація фіксувала підозрілу активність у прикордонній зоні, яка свідчила про підготовку до масштабного прориву.

Напередодні у неділю, 2 серпня, Іспанія заявила про виїзд понад 73 тисяч мігрантів із Сеути.