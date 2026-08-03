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Ексочільниця RT France програла суд щодо видворення з Франції

03 серпня 2026, 15:28
Ексочільниця RT France програла суд щодо видворення з Франції
Фото: gettyimages.com
В силі залишилися рішення про її видворення з Франції та замороження активів.

Адміністративний суд Парижа відмовив колишній очільниці російського пропагандистського телеканалу RT France Ксенії Федоровій у задоволенні апеляції на рішення про її видворення з країни та замороження активів.

За даними агенції AFP, після ухвалення рішення її помістили під домашній арешт.

У суді зазначили, що Федорова не змогла довести, що депортація матиме для неї "серйозні особисті наслідки". 

Французька влада також заморозила активи Федорової строком на шість місяців.

Роботодавці пропагандистки назвали рішення про депортацію "особливо серйозним порушенням свободи слова". Водночас міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що рішення є повністю обґрунтованим.

За його словами, підставою стали численні публічні заяви Федорової, які систематично повторювали кремлівські наративи щодо війни росії проти України, ролі Франції та причин російської агресії.

Ксенія Федорова очолювала RT France з 2017 до 2023 року. Після заборони діяльності телеканалу у Франції через повномасштабне вторгнення росії в Україну вона залишилася в країні, працюючи коментаторкою на телеканалі CNews, радіо Europe 1 та в газеті Le Journal du Dimanche, де, за оцінкою французької влади, продовжувала поширювати російську пропаганду.

Нагадаємо, минулого тижня Париж заморозив активи ексочільниці RT France.

 
ФранціясудRT France

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