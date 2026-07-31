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Україна відправила рятувальників до Франції для боротьби з лісовими пожежами

31 липня 2026, 13:01
Україна відправила рятувальників до Франції для боротьби з лісовими пожежами
Фото: з вільного доступу
Окрім Франції від пожеж також потерпають Іспанія, Португалія та Греція.

Україна відправила групу рятувальників та спеціальної техніки до Франції для допомоги у боротьбі з масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

"Сьогодні вранці українські рятувальники вирушили до Франції, аби допомогти у боротьбі з лісовими пожежами. Направлено зведений загін із 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів", – повідомив міністр. Він також зазначив, що у разі додаткової потреби Україна готова направити авіацію ДСНС. Деталі щодо завдань команди Вигівський узгодив із міністром внутрішніх справ Франції Лораном Нуньєсом.

Лісові пожежі у Франції стали наймасштабнішими за останні два десятиліття. Вони охопили соснові ліси та призвели до евакуації близько 220 тис. мешканців на півдні країни. Площа пожеж станом на 30 липня сягала 42 тис. гектарів. Сотні підприємств зупинили роботу, а на півдні призупинили рух однією з ключових автомагістралей. Окрім Франції від пожеж також потерпають Іспанія, Португалія та Греція.

Нагадаємо, 29 липня президент Зеленський запропонував Макрону допомогу у гасінні пожеж під час телефонної розмови.

Франціяпожежа

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