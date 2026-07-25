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CУСПІЛЬСТВО

Франція через масштабні пожежі залучає армію та авіацію ЄС

25 липня 2026, 20:57
Франція через масштабні пожежі залучає армію та авіацію ЄС
Фото: t.me/senkevichonline
На допомогу летять літаки з Хорватії та Португалії.

Через масштабні лісові пожежі Емманюель Макрон наказав залучити армію до підтримки рятувальників та активував механізм цивільного захисту ЄС для залучення додаткової авіації.

Про це повідомляє France24.

До Франції мають прибути два спеціалізовані пожежні літаки з Хорватії, два літаки Air Tractor з Португалії, а також важкі гелікоптери з Чехії та Словаччини. Влада повністю евакуювала півострів Кап-Ферре на Атлантичному узбережжі, вивозячи людей автомобілями та човнами. Загалом через пожежі вимушено покинули небезпечні райони 110 тис. людей, серед яких багато туристів. Лише поблизу Біскаросса евакуювали понад 23 тис. людей, зокрема вихованців дитячого табору та мешканців будинку для літніх людей. Вогонь знищив понад 14 тис. гектарів лісу та понад 100 будинків.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі вже кілька років регулярно охоплюють країни Південної Європи. Цього літа Португалія, Греція та Іспанія також залучали міжнародну допомогу. Біля Мадрида та в провінції Авіла влада вперше оголосила надзвичайний стан на національному рівні через пожежі.

Емануель МакронпожежіФранція

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