Зеленський запропонував Франції допомогу в боротьбі з масштабними лісовими пожежами

Україна готова долучитися до гасіння лісових пожеж у Франції.

Президент Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови з Макроном запропонував Франції допомогу у боротьбі з лісовими пожежами.

Про це він написав у X.

Зеленський зателефонував французькому президенту дорогою з Вашингтона. "Поінформував Емманюеля про деталі зустрічей у Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз. Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки", – написав він.

Макрон розповів про масштабні пожежі у Франції, і Зеленський запропонував допомогу. "Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж", – зазначив глава держави. Також лідери обговорили підготовку до зими та постачання пакетів для ППО й енергетики. За словами Зеленського, Франція буде працювати над пошуком рішень для підтримки України.