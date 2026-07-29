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Угорщина знову заблокувала відкриття двох переговорних кластерів для України – FT

29 липня 2026, 14:13
Угорщина знову заблокувала відкриття двох переговорних кластерів для України – FT
Фото: з відкритих джерел
Дипломат ЄС назвав затримку "тимчасовою перешкодою", але для її усунення може знадобитися пряме політичне втручання.

Угорщина заблокувала переговори щодо двох кластерів, які стосуються вступу України до ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

Будапешт відклав відкриття другого та третього переговорних кластерів, що стосуються інтеграції в єдиний ринок, а також економічної та соціальної політики. Команда прем'єра Мадяра вимагає не прискорювати процедури вступу України до ЄС. Журналісти зазначають, що останні дії Будапешта свідчать про небажання угорської влади остаточно відмовитися від попередньої політики Орбана щодо України.

Представник уряду Угорщини заявив, що Будапешт виступає проти будь-якої "прискореної процедури" для України, вважаючи, що Київ не повинен отримувати більш сприятливі умови, ніж країни Західних Балкан, які роками виконують вимоги для вступу. Один із дипломатів ЄС назвав затримку "тимчасовою перешкодою", яку, ймовірно, вдасться усунути, однак для збереження підтримки Угорщини, найімовірніше, знадобиться пряме політичне втручання.

Нагадаємо, перший кластер "Основи" відкрили 15 червня, шостий – 14 липня. Другий та третій кластери для України залишаються заблокованими з 17 липня.

УгорщинаЄвросоюз

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