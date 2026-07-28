Парламент схвалив створення структури, яка має розслідувати можливі корупційні злочини попередньої влади.

Парламент Угорщини схвалив створення Національного агентства з повернення активів, яке має займатися пошуком і поверненням коштів, незаконно привласнених із державного бюджету. Новий орган стане одним із ключових інструментів уряду прем’єр-міністра Петера Мадяра у боротьбі з корупцією попередньої влади.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Закон про створення агентства депутати ухвалили 28 липня. Його поява була однією з головних антикорупційних обіцянок Мадяра, який заявляв про необхідність перевірки можливих зловживань за 16 років правління колишнього прем’єра Віктора Орбана.

Нове відомство матиме широкі повноваження. Воно зможе перебирати корупційні розслідування в інших органів, отримувати доступ до конфіденційної фінансової інформації, проводити власні перевірки та подавати позови для повернення незаконно отриманих активів.

Крім того, агентство матиме право накладати штрафи до 5 мільярдів форинтів (близько 16 мільйонів доларів) за перешкоджання розслідуванням, а також тимчасово брати під контроль компанії, які можуть бути пов’язані з незаконним отриманням державних коштів.

На відміну від традиційних антикорупційних структур у країнах Європи, угорське агентство поєднає функції, які зазвичай розподілені між прокуратурою, поліцією, фінансовими слідчими та цивільними позивачами.

Уряд Мадяра заявляє, що новий орган має допомогти повернути кошти державі та посилити контроль за використанням бюджетних ресурсів.

Також нещодавно в Угорщині провели обшуки в офісах партії Орбана.