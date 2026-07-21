В Угорщині провели обшуки в офісах партії Орбана

З 1990 року в Угорщині не було подібних прецедентів.

Опозиційна партія Угорщини "Фідес" заявила, що у вівторок, 21 липня, слідчі провели обшук в офісах, де розміщені її інтернет-сервери.

Про це партія повідомила у Facebook.

Партія експрем'єра Віктора Орбана заявила, що "авторитарний режим вийшов на новий рівень". "Слідчі з прокуратури без попередження з'явилися в центрі обробки даних, де розміщені сервери партії «Фідес», з наміром вилучити всю систему зв'язку та бази даних партії. З 1990 року, з моменту падіння комунізму, в Угорщині не було подібних прецедентів", – йдеться у заяві. Партія запевнила, що "не піддасться ані політичним, ані юридичним погрозам" і "твердо протистоятиме насильницькому авторитаризму партії "Тиса'".

Прем'єр-міністр Петер Мадяр прокоментував ситуацію, зазначивши, що чекає на офіційну заяву прокуратури.

Нагадаємо, кілька днів тому багаторічний міністр закордонних справ в урядах Орбана Петер Сіярто оголосив про складання депутатського мандата у зв'язку з переходом на посаду керівника з зовнішніх зв'язків китайського автовиробника BYD.