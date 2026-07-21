Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

В Угорщині провели обшуки в офісах партії Орбана

21 липня 2026, 17:12
В Угорщині провели обшуки в офісах партії Орбана
Фото: Getty Images
З 1990 року в Угорщині не було подібних прецедентів.

Опозиційна партія Угорщини "Фідес" заявила, що у вівторок, 21 липня, слідчі провели обшук в офісах, де розміщені її інтернет-сервери.

Про це партія повідомила у Facebook.

Партія експрем'єра Віктора Орбана заявила, що "авторитарний режим вийшов на новий рівень". "Слідчі з прокуратури без попередження з'явилися в центрі обробки даних, де розміщені сервери партії «Фідес», з наміром вилучити всю систему зв'язку та бази даних партії. З 1990 року, з моменту падіння комунізму, в Угорщині не було подібних прецедентів", – йдеться у заяві. Партія запевнила, що "не піддасться ані політичним, ані юридичним погрозам" і "твердо протистоятиме насильницькому авторитаризму партії "Тиса'".

Прем'єр-міністр Петер Мадяр прокоментував ситуацію, зазначивши, що чекає на офіційну заяву прокуратури.

Нагадаємо, кілька днів тому багаторічний міністр закордонних справ в урядах Орбана Петер Сіярто оголосив про складання депутатського мандата у зв'язку з переходом на посаду керівника з зовнішніх зв'язків китайського автовиробника BYD.

УгорщинаВіктор ОрбанПетер Мадяр

Останні матеріали

BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Політика
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Переклад iPress – 21 липня 2026, 12:53
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 липня 2026, 08:39
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Політика
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Переклад iPress – 20 липня 2026, 14:29
Вісь некомпетентності. Як США з
Політика
Вісь некомпетентності. Як США з "непогрішним" Ізраїлем "відкрили" Ормузьку протоку – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2026, 12:10
Найгірший тиждень для України за багато років. Чи може він стати найкращим? – Філліпс О'Брайен
Політика
Найгірший тиждень для України за багато років. Чи може він стати найкращим? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2026, 08:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". "Цар Мідас навпаки", вихідці з КДБ та мафія. Частини 12 і 13 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 17 липня 2026, 13:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється