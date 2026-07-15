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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Угорщини Сійярто складає депутатський мандат

15 липня 2026, 15:55
Глава МЗС Угорщини Сійярто складає депутатський мандат
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Він переходить на роботу до китайського автовиробника BYD.

Міністр закордонних справ Угорщини в уряді Віктора Орбана Петер Сійярто оголосив, що складає депутатський мандат та переходить на роботу до китайського автовиробника BYD.

Про це він написав у Facebook.

"Я отримав надзвичайно почесну пропозицію обійняти міжнародну посаду в одній із провідних компаній світової економіки. BYD – це одна з найбільших історій успіху в автомобільній промисловості за останні двадцять років і водночас світовий лідер із виробництва автомобілів на нових джерелах енергії", – написав Сійярто. На новій посаді він відповідатиме за зовнішні зв'язки та розвиток нових напрямів бізнесу. Угорське представництво BYD уточнило, що йдеться про "глобальну, міжнародну посаду" і Сійярто не входитиме до керівництва компанії в Угорщині.

Колишній прем'єр-міністр Угорщини та лідер партії "Фідес" Віктор Орбан знав про рішення Петера Сійярто скласти депутатський мандат, і вони двічі особисто обговорювали це питання, повідомив керівник пресслужби "Фідес" Берталан Хаваші. Кадрові питання парламентської фракції розглядатимуть на засіданні президії наступного вівторка. Хто посяде місце Сійярто в парламенті – наразі невідомо.

Нагадаємо, Сійярто був міністром закордонних справ у трьох урядах Орбана і був найпомітнішим обличчям проросійської зовнішньої політики угорського уряду. На посаді міністра він також активно підтримував китайські інвестиції в Угорщину, зокрема будівництво заводу BYD.

УгорщинаВіктор ОрбанПетер Сійярто

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