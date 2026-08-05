Латвія готова відправити 20 військових для операції з розблокування Ормузької протоки

Латвія може направити до 20 військовослужбовців для участі в багатонаціональних операціях із розблокування Ормузької протоки.

Про це йдеться в підготовленому Міністерством оборони проєкті рішення Сейму.

Латвія планує зробити свій внесок у ці операції, направивши підрозділ Військово-морських сил, оснащений автономними системами розмінування, для знешкодження підводних вибухонебезпечних предметів.

Підрозділ працюватиме у складі більшої водолазної групи в межах операцій із розмінування.

Крім того, Латвія планує направити штабних офіцерів та інструкторів Національних збройних сил (НЗС) до штабів операції, які будуть розміщені як на території держав, що очолюють місію, так і в районі проведення операцій.

Латвійський контингент у регіоні буде залучений лише до операцій із розмінування та координації відповідних робіт, а також до ширших заходів із відкриття Ормузької протоки для забезпечення безперешкодного права транзитного проходу через неї.

Водночас Латвія не братиме участі в діях на підтримку США як воюючої сторони у конфлікті з Іраном.

На підставі оцінки країн, що очолюють місію, прогнозується, що повне розмінування Ормузької протоки може тривати від 12 до 16 місяців. З урахуванням попередніх планів ротації сил та загальної оперативної ситуації рішення Сейму про участь НЗС в операціях планують затвердити до 1 вересня 2028 року.