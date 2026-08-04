Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки
04 серпня 2026, 08:07
Президент США також натякнув, що це може бути останній шанс для Тегерана.
США та Іран швидко просуваються в перемовинах і обговорюють повне відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці вже у вівторок, 4 серпня.
Про це під час спілкування із журналістами повідомив президент США Дональд Трамп.
"Ми обговорюємо протоку, її відкриття буквально до завтрашнього дня. Повне відкриття", – сказав Трамп журналістам у Білому домі.
Президент вкотре запевнив, що прохід протокою буде безкоштовним для всіх суден, оскільки США встановили повний контроль над цим морським шляхом і не дозволять Ірану стягувати жодної платні.
"Я не дозволю їм стягувати ніякої оплати. Вони не стягуватимуть плату, ми не обговорюємо жодної оплати",– заявив Трамп.
За словами президента, відновлення нормального судноплавства стане лише першим кроком, після якого сторони перейдуть до другого етапу – перемовин щодо ядерної програми Тегерана.
"Другий етап полягатиме в тому, що ми будемо говорити про ядерну програму. Денуклеаризація Ірану має відбутися, вони не можуть мати ядерної зброї", – наголосив Трамп.
Трамп запевнив, що перемовини між США та Іраном тривають "не дуже складно", і назвав нинішній етап останньою можливістю для Тегерана уникнути удару по керівництву країни.
"Я хочу повною мірою дати їм останній шанс перед обезголовленням. Це останній для них шанс підписати хороший документ. Я хотів би не здійснювати таку масштабну атаку на цю країну. Сподіваюсь, вони схаменуться", – зазначив президент США.