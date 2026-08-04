Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки

Президент США також натякнув, що це може бути останній шанс для Тегерана.

США та Іран швидко просуваються в перемовинах і обговорюють повне відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці вже у вівторок, 4 серпня.

Про це під час спілкування із журналістами повідомив президент США Дональд Трамп.

"Ми обговорюємо протоку, її відкриття буквально до завтрашнього дня. Повне відкриття", – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Президент вкотре запевнив, що прохід протокою буде безкоштовним для всіх суден, оскільки США встановили повний контроль над цим морським шляхом і не дозволять Ірану стягувати жодної платні.