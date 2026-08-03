Стокгольм висловив протест москві через російські удари по цивільних об’єктах в Україні

А також за інциденти з порушенням повітряного простору союзників.

Швеція викликала до Міністерства закордонних справ тимчасового повіреного у справах росії через останні російські обстріли України та порушення повітряного простору країн НАТО.

Про це 3 серпня повідомила пресслужба шведського зовнішньополітичного відомства.

Під час зустрічі шведська сторона засудила російські удари по Україні, внаслідок яких загинули та постраждали цивільні, а також була пошкоджена цивільна інфраструктура.

У МЗС Швеції також наголосили на випадках порушення росією повітряного простору союзників по НАТО. Окремо згадали пошкодження будівлі посольства Литви під час атаки на Київ у ніч проти 1 серпня та руйнування будівлі почесного консульства Латвії у Слов’янську.

"Під час виклику було засуджено агресію рф проти України, а також нещодавні порушення росією повітряного простору союзників. росії наголосили на її зобов’язанні дотримуватися міжнародного гуманітарного права", – заявили у відомстві.