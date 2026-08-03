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У США розслідують статтю NYT про операцію в КНДР

03 серпня 2026, 19:48
У США розслідують статтю NYT про операцію в КНДР
Фото: UNSPLASH
Американські слідчі встановлюють, хто передав журналісту інформацію про секретну місію "морських котиків".

Міністерство юстиції США намагається встановити джерела журналіста New York Times Метью Коула, який опублікував матеріал про невдалу операцію американських спецпризначенців у Північній Кореї у 2019 році, що завершилася загибеллю цивільних.

Про це повідомляє газета The New York Times.

У лютому агенти ФБР намагалися вручити Коулу повістку для надання свідчень перед великим журі присяжних. Оскільки журналіста не було вдома, документ передали його адвокату.

За даними видання, слідчі хочуть отримати інформацію про контакти журналіста за останні два роки, щоб встановити, хто міг передати йому дані для публікації про операцію.

Наразі невідомо, чи вимагала влада також доступу до його телефону або електронної пошти, як це робили в інших подібних справах.

Адвокат Коула Девід О’Ніл заявив, що журналіст не відмовиться від своїх зобов’язань перед джерелами. Водночас у Мін’юсті США заявили, що використовуватимуть усі законні інструменти для пошуку осіб, які можуть незаконно розголошувати інформацію, пов’язану з національною безпекою.

У вересні 2025 року Коул опублікував у виданні матеріал про секретну операцію американського спецназу в КНДР. За даними журналіста, група "морських котиків" мала встановити обладнання для перехоплення комунікацій, але місія провалилася після зустрічі з цивільним човном.

Як стверджувалося у публікації, спецпризначенці відкрили вогонь, оскільки вважали, що їх виявили. Пізніше з’ясувалося, що загиблі були цивільними, які займалися виловом молюсків.

Коул також писав, що про операцію могли не повідомити членам Конгресу, які здійснюють нагляд за розвідувальною діяльністю, а частина учасників місії згодом отримала підвищення.

 
СШАКНДР

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