Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Армія США шукає нестандартні способи змусити Іран до угоди – CNN

03 серпня 2026, 17:22
Армія США шукає нестандартні способи змусити Іран до угоди – CNN
Фото: gettyimages
Військовим аналітикам запропонували висунути "креативні і нестандартні" ідеї, які могли б змусити Тегеран погодитися на угоду.

У американському військовому командуванні шукають нові підходи до тиску на Іран, які могли б схилити Тегеран до укладення угоди. 

Про це інформує телеканал CNN із посиланням на джерела.

За інформацією телеканалу, офіцер розвідувального підрозділу Центрального командування США (CENTCOM) розіслав військовим аналітикам електронного листа із закликом запропонувати "креативні та нестандартні" способи посилення тиску на Іран.

"Ми шукаємо нові креативні та нестандартні способи чинення тиску на Іран і покарання цієї країни", – йдеться у листі.

Інше джерело CNN підтвердило, що аналогічний запит був надісланий минулого тижня. Співрозмовники телеканалу зазначають, що подібний формат "мозкового штурму" через електронну пошту є нетиповим для американського військового командування.

На думку джерел, це може свідчити про обмеженість наявних варіантів дій адміністрації президента Дональда Трампа та пошук альтернативних способів змусити Іран прийняти умови Вашингтона.

У CENTCOM, за словами співрозмовників CNN, нині переглядають усі можливі сценарії, визнаючи необхідність оновлення стратегії щодо Ірану.

Раніше Трамп заявив про початок нових переговорів з Іраном

 

СШАІран

Останні матеріали

Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Політика
Трамп знову посилює торговельні погрози. Цього разу Європа не ведеться – Politico
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 17:14
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Політика
росія розширює тіньову війну проти Європи. Румунія і Польща дедалі частіше опиняються під ударом кремлівських провокацій – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 12:50
Тиждень, коли надія вбивала. Війна за порти й судноплавство матиме суттєвий вплив на результат війни – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли надія вбивала. Війна за порти й судноплавство матиме суттєвий вплив на результат війни – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 серпня 2026, 09:18
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
Здоров'я
Що подарувати чоловікові, який цінує практичність і комфорт
31 липня 2026, 18:41
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Мафіозний рай – Крейг Анґер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 16:42
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 31 липня 2026, 11:22
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
Політика
Масова мобілізація в росії? Заперечення пропагандонів, яке нічого не заперечує – Джулія Девіс
30 липня 2026, 21:02
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Технології
Су-57: історія фантомного проєкту від А до Я. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 30 липня 2026, 16:37
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється