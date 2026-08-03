Армія США шукає нестандартні способи змусити Іран до угоди – CNN

Військовим аналітикам запропонували висунути "креативні і нестандартні" ідеї, які могли б змусити Тегеран погодитися на угоду.

У американському військовому командуванні шукають нові підходи до тиску на Іран, які могли б схилити Тегеран до укладення угоди.

Про це інформує телеканал CNN із посиланням на джерела.

За інформацією телеканалу, офіцер розвідувального підрозділу Центрального командування США (CENTCOM) розіслав військовим аналітикам електронного листа із закликом запропонувати "креативні та нестандартні" способи посилення тиску на Іран.

"Ми шукаємо нові креативні та нестандартні способи чинення тиску на Іран і покарання цієї країни", – йдеться у листі.

Інше джерело CNN підтвердило, що аналогічний запит був надісланий минулого тижня. Співрозмовники телеканалу зазначають, що подібний формат "мозкового штурму" через електронну пошту є нетиповим для американського військового командування.

На думку джерел, це може свідчити про обмеженість наявних варіантів дій адміністрації президента Дональда Трампа та пошук альтернативних способів змусити Іран прийняти умови Вашингтона.

У CENTCOM, за словами співрозмовників CNN, нині переглядають усі можливі сценарії, визнаючи необхідність оновлення стратегії щодо Ірану.

Раніше Трамп заявив про початок нових переговорів з Іраном.