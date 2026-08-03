Ліхтенштейн зазнав кібератаки: зламано реєстр компаній

Внаслідок зламу були скомпрометовані дані близько 31 тисячі юридичних осіб.

Князівство Ліхтенштейн зазнало масштабної кібератаки, внаслідок якої було скомпрометовано державний реєстр бенефіціарних власників юридичних осіб.

Про це повідомляє німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle.

За інформацією уряду країни, невідомі зловмисники в ніч на 30 липня отримали несанкціонований цифровий доступ до Реєстру бенефіціарних власників (VwbP), який використовується для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

У реєстрі містяться імена та інші відомості про фактичних власників компаній, фондів і трастів. За попередніми даними, хакери викрали інформацію приблизно про 31 тисячу юридичних осіб.

Уряд Ліхтенштейну вже створив спеціальну групу для розслідування інциденту та оцінки його наслідків.

Ліхтенштейн є одним із найбільших фінансових центрів Європи. У минулому його банківський сектор критикували через використання для ухилення від сплати податків, однак у 2017 році країна відмовилася від банківської таємниці у податкових справах. Реєстр бенефіціарних власників був створений у 2021 році для посилення прозорості та протидії фінансовим злочинам.