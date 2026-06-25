СБУ та ФБР викрили російські кібератаки на месенджери посадовців і військових

Для атак російські хакери найчастіше використовують розсилку СМС від імені "команд підтримки" для виманювання паролів.

Служба безпеки України спільно з ФБР викрила російські спецслужби на системних спробах "зламати" месенджери посадовців в Україні, Європі та США.

Про це повідомляє СБУ.

Кіберфахівці зафіксували систематичні атаки на месенджери посадових осіб, військовослужбовців, політиків та активістів. Мета "зламів" – отримати доступ до чутливої інформації військового, політичного та економічного характеру, а також викрасти персональні дані.

Для атак російські хакери найчастіше використовують розсилку СМС від імені "команд підтримки" для виманювання паролів. Такі повідомлення маскуються під роботу офіційних ботів і надходять у ранкові години, коли користувач є вкрай вразливим з огляду на фізичний та емоційний стан.

СБУ наголошує, що російські спецслужби атакують не лише організації та публічних осіб, а й особисті акаунти українців, тому закликає дотримуватися базових правил кібергігієни: регулярно перевіряти активні сесії в месенджері, увімкнути двофакторну автентифікацію, не передавати коди підтвердження та паролі, не переходити за підозрілими посиланнями навіть від знайомих, не відкривати файли з сумнівних чатів і не сканувати QR-коди від невідомих ботів.

Нагадаємо, останнім часом активність прокремлівських хакерських угруповань у світі значно зросла.