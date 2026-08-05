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Під москвою горить головний науковий центр "Роскосмосу"

05 серпня 2026, 18:51
Під москвою горить головний науковий центр
Фото: рос ЗМІ
Інститут займається розробками у сфері ракетно-космічної техніки.
У Московській області сталася пожежа на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІмаш), який є головним науковим центром "Роскосмосу".
 
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
 
За наявною інформацією, займання виникло на території підприємства, однак його причини офіційно поки що не називають. Дані про можливих постраждалих або масштаби пожежі на момент публікації відсутні.
 
ЦНДІмаш є головним науковим центром державної корпорації "Роскосмос" та одним із ключових науково-дослідних підприємств російської космічної галузі.
 
Інститут займається розробками у сфері ракетно-космічної техніки. За відкритими даними, створені там технології використовують під час розробки балістичних ракет, навігаційних комплексів, супутникових систем розвідки та інших технологій військового призначення.
 
Офіційні органи росії поки що не називали ймовірної причини пожежі та не повідомляли про наслідки інциденту.
 
Наразі інформація про пожежу обмежується повідомленнями оперативних служб. Інших офіційних подробиць, зокрема щодо можливих збитків і обставин займання, наразі не оприлюднено.
війна в Україніросія окупанти

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