У Польщі закрили справу про дипломатичну зраду у зв'язку зі Смоленською катастрофою

Після 10 років розслідування Національна прокуратура Польщі офіційно закрила справу про так звану дипломатичну зраду під час розслідування Смоленської катастрофи.

Розслідування щодо так званої дипломатичної зради у зв'язку зі Смоленською катастрофою тривало 10 років. Національна прокуратура аналізувала дії польської влади у квітні – травні 2010 року, одразу після трагедії, в якій загинули 96 людей, зокрема президент Лех Качинський із дружиною.

За цей час слідчі допитали 488 свідків. Як зазначив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак під час пресконференції в середу, слідство не виявило жодних ознак злочину.

"Розслідування, яке тривало 10 років, показало, що дії польської влади у квітні та травні 2010 року не містили жодних ознак злочину дипломатичної зради", – заявив Новак.

У березні цього року прокуратура ухвалила дві постанови про часткове припинення розслідування. Тепер рішення про закриття ще п'яти напрямків завершило весь процес. Водночас Новак зазначив, що в Генеральній прокуратурі Польщі досі триває основне розслідування Смоленської катастрофи, розпочате у 2010 році.

Він також повідомив, що останніми днями до Слідчої групи №1 Національної прокуратури надійшов переклад додаткового висновку Міжнародної групи експертів. За його словами, цей комплексний документ "мав дати відповідь на питання, найзагальніше кажучи, що стало причиною Смоленської катастрофи".

Новак додав, що наразі прокуратура не розголошує висновків, викладених у цьому документі. На запитання, коли їх можуть оприлюднити, речник відповів, що, на його думку, "це вже питання тижнів".

Як відомо, 10 квітня 2010 року літак Ту-154М зазнав катастрофи в аеропорту "Північний" поблизу Смоленська. Унаслідок авіакатастрофи загинули 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський і його дружина Марія, вище військове командування, а також останній президент Республіки Польща у вигнанні Ришард Качоровський. Нагадаємо, посол Польщі в росії Кшиштоф Краєвський заявив, що російська сторона ігнорує прохання Варшави про повернення уламків президентського літака.