Під Єкатеринбургом підірвали автівку розробника дронів "Упир"

Під Єкатеринбургом в автівці підірвали автора провоєнного Telegram-каналу "Повёрнутые на войне" та розробника дрона "Упир" Володимира Ткачука.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Вибух стався в селищі Великий Істок Сисертського округу під Єкатеринбургом. За попередньою інформацією, причиною стало спрацювання вибухового пристрою, закладеного під автомобілем.

Водій-охоронець Ткачука загинув на місці. Самого Ткачука госпіталізували, він, за попередніми даними, перебуває в реанімації у важкому стані.

За даними російських ЗМІ, правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом замаху на вбивство.