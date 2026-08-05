Під Єкатеринбургом підірвали автівку розробника дронів "Упир"
05 серпня 2026, 15:07
Фото: рос ЗМІ
За попередньою інформацією, під автомобілем спрацював вибуховий пристрій.
Під Єкатеринбургом в автівці підірвали автора провоєнного Telegram-каналу "Повёрнутые на войне" та розробника дрона "Упир" Володимира Ткачука.
Про це пишуть російські Telegram-канали.
Вибух стався в селищі Великий Істок Сисертського округу під Єкатеринбургом. За попередньою інформацією, причиною стало спрацювання вибухового пристрою, закладеного під автомобілем.
Водій-охоронець Ткачука загинув на місці. Самого Ткачука госпіталізували, він, за попередніми даними, перебуває в реанімації у важкому стані.
За даними російських ЗМІ, правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом замаху на вбивство.